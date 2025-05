CHE NOTTE (DI BOTTE) QUESTA NOTTE: TRE AGGRESSIONI A LECCO E PROVINCIA

LECCO – Nottata davvero “agitata” quella tra sabato e domenica a Lecco e dintorni, con tre episodi di aggressione che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi medici, fortunatamente senza esiti fatali.

Il primo episodio si è verificato a Dolzago intorno a mezzanotte, nei pressi del centro sportivo, dove un uomo di 44 anni è stato aggredito e trasportato in ospedale in codice giallo. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri. Circa un’ora dopo, a Malgrate in via Sant’Antonino, un 33enne è stato ferito in un’altra aggressione e portato in ospedale in codice verde.

Infine, alle tre e mezza del mattino, un 31enne è stato aggredito sul lungolago di Lecco. Le sue ferite sono risultate gravi, ma non è in pericolo di vita. La Questura cittadina ha avviato le indagini su quest’ultimo episodio.

Fatti che si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nel lecchese, con cittadini e anche studenti che segnalano un aumento di episodi di violenza e chiedono maggiori interventi delle autorità per garantire la sicurezza pubblica.

RedCro