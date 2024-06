CHE NOTTE QUESTA NOTTE: AGGRESSIONI E RISSE A LECCO CON DIVERSI FERITI

LECCO – Purtroppo, capita spesso al cronista di imbattersi in “report” di AREU relativi a nottate (quasi sempre tra sabato e domenica) all’insegna di intossicazioni etiliche – a volte patite da giovanissimi. Eventi frequenti a Lecco e dintorni, dove si devono fare i conti anche con violenze di vario genere. Ma una prima mattina domenicale come quella odierna fa sensazione e per questo ve ne diamo conto.

Perché sono stati diversi – e con varie persone ferite – gli episodi di cronaca che il servizio riservato ai giornalisti segnala stavolta, tra risse e aggressioni. Tutte in città. Si inizia col primo alterco intorno all’una e mezza, in viale Turati. Una persona soccorsa dalla Croce Rossa, fortunatamente in codice verde (dunque, ferita in modo lieve). Va peggio alle 3:30, quando sul Lungolario Piave una rissa coinvolge due giovani, di 20 e 23 anni. Intervento in questo caso dell’ambulanza giunta da Mandello, in codice “giallo”.

Ma non è finita, perché un’ora dopo un 35enne viene aggredito in largo Europa – con allerta iniziale ancora in “giallo” e cure prestate dalla CRI lecchese. Una volta assistito, l’uomo è stato trasportato al ‘Manzoni’ dove le sue condizioni si sono rivelate per fortuna meno preoccupanti. Di certo, l’ennesima situazione che ripropone tensioni nel capoluogo. Nel bel mezzo delle polemiche rinfocolate dagli ultimi fatti violenti registrati in particolare nell’area intorno alla stazione ferroviaria (recentemente controllata dalle forze dell’ordine).

