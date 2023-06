LECCO – Dopo una vera ed entusiasmante cavalcata e aver sconfitto il Foggia nelle due partite di finale dei playoff di C, il Lecco torna in Serie B dopo ben cinquant’anni dall’ultima volta. Naturalmente adesso la squadra andrà attrezzata per affrontare il nuovo e difficile campionato, che tra l’altro presenta tanti interessanti e curiosi incroci.

Partiamo dalla partita che tutti attendono, il derby contro il Como, squadra classificata al tredicesimo posto nell’ultimo campionato cadetto. I ragazzi di mister Foschi affronteranno anche due derby lombardi: quello contro la Cremonese, appena retrocessa dalla Serie A, e quello con il Feralpisalò che ha vinto il gruppo A della C.

Dalla Serie C arrivano anche il Catanzaro e la Reggiana. Mentre sanno di estremo fascino le sfide contro squadre storiche come Parma, Palermo, Bari, Ascoli, Reggina, Venezia e Ternana, per non parlare della Sampdoria.

Gli altri club che attendo il Lecco nella prossima stagione sono il Cittadella, il Cosenza, il Modena, il Pisa, il Sudtirol e lo Spezia, neo retrocesso dalla massima Serie dopo aver perso lo spareggio contro l’Hellas Verona.

Match impegnativi e affascinanti, che però in casa dovranno essere disputati in uno stadio ‘Rigamonti-Ceppi’ da ampliare come numero di posti. Attualmente sono 4.997 e la Serie B ne richiede un minimo di 5.500. Un ampliamento fattibile, altro discorso per la viabilità visto che l’impianto è posizionato in centro città. Comune e club dovranno lavorare insieme per assicurare ai tifosi lecchesi lo spettacolo che il prossimo campionato merita.