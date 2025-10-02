CHERUBINA SALA COMPIE 100 ANNI: IN FESTA PARLASCO E TACENO

PARLASCO – Cherubina Sala, nata a Taceno il 27 settembre del 1925, ha festeggiato i suoi 100 anni tra due comunità a lei care: Taceno, il paese natale, e Parlasco, dove ora vive con la figlia Daniela nel borgo di Prato Solaro.

Cherubina è stata omaggiata con due targhe: una consegnata dal sindaco di Parlasco, Dino Pomi, suo genero, che celebra il traguardo del secolo di vita, e un’altra dal sindaco di Taceno, Alberto Nogara, che riporta l’estratto del suo atto di nascita.

Nonna Cherubina è l’ultima della famiglia Sala, storici imprenditori nel commercio e nella ristorazione locale. I suoi fratelli gestivano una nota macelleria, mentre la sorella era alla guida dell’“Albergo del Ponte” e successivamente dell’“Albergo del Nonno” a Ballabio.