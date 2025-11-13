CHIAREZZA SUL TELERISCALDAMENTO, SODDISFATTI C. VALSECCHI E L. CESANA

Leggiamo con soddisfazione la nota pervenuta da Regione Lombardia con la quale viene confermato che la riduzione delle emissioni inquinanti per effetto dell’allaccio al teleriscaldamento è uno degli elementi considerati nell’istruttoria regionale che oggi viene chiesto di chiarire ed approfondire sulla scorta della nota da noi trasmessa a Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco.



È apprezzabile il comportamento prudente e rigoroso manifestato dagli enti sovracomunali che senza indugio hanno raccolto le nostre osservazioni per far chiarezza su un tema molto importante per la salute dei cittadini lecchesi.

Comportamento che ci convince sempre più della fondatezza e necessità della nostra azione.



Siamo altrettanto certi di aver reso un doveroso servizio alla comunità con spirito etico, di trasparenza e di competenza e ci auguriamo che tale spirito verrà compreso dagli amministratori della città che dopo aver con tutta evidenza omesso un attento controllo delle azioni sul suo territorio, ancora non hanno assunto la benché minima iniziativa trincerandosi dietro il più rigoroso mutismo.



Lunedi 17 novembre verrà presentato in consiglio l’odg che abbiamo proposto proprio per impegnare invece Sindaco e Giunta ad una doverosa verifica e riesame dell’istruttoria svolta a livello comunale e riteniamo sia a questo punto scontato il voto unanime di tutto il consiglio comunale, mentre non potrà passare inosservato il disinteresse manifestato da chi governa oggi la città verso la salute dei suoi cittadini.

Corrado Valsecchi e Lorella Cesana

