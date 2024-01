CHIESETTA BETULLE. SOTTOSCRIZIONE PER SAGRATO E SPAZI DELLE MARMETTE

MARGNO – La Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini lancia una sottoscrizione per il completamento della Chiesetta ex voto del Battaglione Morbegno ai Piani delle Betulle in territorio Margno, costruita alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso su progetto del “morbegnino” architetto Mario Cereghini.

Immaginata nel 1940 dagli alpini lecchesi schierati sul fronte greco-albanese, così da ricordare i commilitoni caduti in combattimento, la Chiesetta è diventata nel tempo il monumento vivo di quei valori di solidarietà alpina e di attaccamento al …

