CHIOSCO IN PIAZZOLA CHALET A MORTERONE, L’APPELLO DI “RINASCITA”

Lo scorso anno, ed in particolare in tutto il periodo estivo (mese di ottobre compreso) sulla piazzola adiacente l’EV Chalet esisteva un punto di vendita prodotti agricoli e bibite.

Attività che in poco tempo, anche grazie alla sua posizione, è divenuta un punto di aggregazione per ragazzi e persone di ogni età, oltre che svolgere la funzione di “punto informativo” per turisti.

Il piano in calcestruzzo su cui erano posizionate sedie, sgabelli e qualche tavolo è ancora nelle medesime condizioni ed ai suoi lati si trovano – come lo scorso anno – bancali con pietre per il rivestimento finale.

Se così stanno le cose, e così stanno, per quale motivo ad oggi, in loco, non vi è più quel punto vendita? I giorni scorsi non vi era nulla… Tutto rinviato al Primo Maggio?

