LA 15^ EDIZIONE DI ‘FORNITORE OFFRESI’ CHIUSA CON SUCCESSO A LARIOFIERE

ERBA (CO) – Si è conclusa con esiti molto positivi la quindicesima edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica.

8.600 visitatori profilati provenienti dall’Italia e dall’Estero hanno affollato i padiglioni del Salone alla ricerca di nuovi fornitori e nuove opportunità di business e networking tra imprese della filiera meccanica.

Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, esprime “massima soddisfazione per i risultati ottenuti con la presenza di migliaia di operatori e buyer nei tre giorni di svolgimento del Salone. Le azioni di incoming buyer sul mercato di lingua tedesca sono risultate sempre più in linea con le esigenze delle aziende espositrici, in quanto mercati di importante interscambio per il comparto metalmeccanico italiano. Ottimi i risultati delle due serate di networking organizzate all’insegna della convivialità, per favorire le conoscenze tra aziende espositrici, con lo scopo di creare nuove azioni sinergiche e opportunità di business. Ringrazio la Camera di Commercio di Como-Lecco per l’imponente impegno profuso nell’organizzazione delle azioni di internazionalizzazione e tutte le Associazioni di categoria che hanno supportato il Salone invitando le proprie imprese associate a partecipare e a visitare”.

Oltre ai numeri dei visitatori sono stati anche quelli degli espositori a rimarcare il successo della manifestazione: 340 aziende di settore espositrici dirette e 190 aziende rappresentate italiane ed estere.

Un dato tutt’altro che scontato vista la situazione congiunturale nella quale le aziende produttive si trovano ad operare.

L’appuntamento di Lariofiere con le imprese del comparto meccanico, Enti ed Istituzioni deputati alla promozione della filiera è per la 16^ edizione del Salone Fornitore Offresi, dal 13 al 15 Febbraio 2025.