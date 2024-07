CHIUSA PER INCIDENTE LA “NUOVA LECCO-BALLABIO”, IN ENTRAMBI I SENSI

LECCO/BALLABIO – Poco fa (intorno alle 7:45 di venerdì) è stata chiusa in entrambi i sensi la SS36 Racc – meglio nota come “Nuova Lecco-Ballabio” a causa di un incidente che sarebbe avvenuto all’interno della galleria Passo del Lupo, la prima scendendo verso il capoluogo. In realtà, gli incidenti sarebbero due: uno, “in autonomia” accaduto anche nella parte bassa del tracciato, nella zona dello svincolo verso i Poggi.

Al momento, AREU non segnala persone ferite.

Aggiornamenti della situazione appena disponibili alla nostra redazione.

RedCro