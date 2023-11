CHIUSURE LECCO-BALLABIO. SEMAFORI D’EMERGENZA SULLA ‘VECCHIA’? LA VALLE HA FRETTA, IL CAPOLUOGO TENTENNA

BALLABIO – All’indomani dell’ennesima chiusura della SS36 Dir, la “nuova Lecco-Ballabio”, la redazione di BN ha intervistato il primo cittadino di Ballabio Giovanni Bruno Bussola e, nonostante i toni concilianti, è evidente lo scontro tra la posizione valsassinese e quella meno emergenziale del Comune di Lecco.

Sindaco, in primavera aveva preso una posizione netta in merito alla necessità di un protocollo per la gestione delle chiusure della Lecco-Ballabio: a che punto siamo? Da settembre ad oggi si sono tenuti diversi incontri presso la Provincia di Lecco tra riunioni e tavoli tecnici. Mi sono fatto portatore di un’esigenza reale e quanto mai avvertita dai ballabiesi ma non solo. Sono diversi, infatti, i sindaci valsassinesi della stessa opinione…