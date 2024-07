CHIUSURE SULLA LECCO-BALLABIO. I SOCIAL NON PERDONANO IL TEMPISMO

BALLABIO – Un mese di semaforo e movieri sulla “nuova” Lecco-Ballabio. Basta questo per accendere la miccia che è esplosa nei tanti dubbi che il severissimo popolo dei social network ha espresso per l’ultima ordinanza dell’Anas. Innanzitutto, spulciando al meglio il comunicato si definisce con chiarezza la chiusura della carreggiata, che, almeno pare, non interesserà tutta la giornata ma solo “il tempo strettamente necessario alle manovre di entrata ed uscita dell’area di cantiere, a partire dalle 10 dell’8 luglio 2024 fino alle 18 dell’8 agosto 2024?.