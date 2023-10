ABBADIA LARIANA – Passo importante per la realizzazione del tratto di immissione nella pista ciclabile che in futuro collegherà il capoluogo Abbadia alla località Pradello. In questi giorni i tecnici hanno ripulito l’area adiacente lo svincolo della SS36 della galleria “Borbino”, in prossimità dei condomini Bolis, dove inizierà il percorso ciclabile che poi attraverserà la strada Provinciale 72 e si congiungerà sulla spiaggia San Martino al tratto Abbadia-Lecco di prossima realizzazione da parte di Anas. La progettazione del tratto di immissione è in carico al Comune di Abbadia di concerto con la Provincia di Lecco…