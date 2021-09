OGGIONO – Per il settimo anno consecutivo il trofeo del Piccolo Giro di Lombardia sarà intitolato alla memoria di Giorgio Frigerio. “Il Velo Club Oggiono vuole continuare a ricordare un amico, un grande appassionato di ciclismo e una figura cruciale per il Comitato Organizzatore presieduto da Daniele Fumagalli” comunica l’organizzazione.

“Anche domenica 3 ottobre 2021, in occasione della novantatreesima edizione della prestigiosa corsa ciclistica internazionale per Under 23, il ricordo di Giorgio rivivrà simbolicamente in quel trofeo e nella grande gioia che il vincitore proverà sul traguardo di Oggiono, in una giornata destinata a restare a lungo nella sua memoria, prima di provare a spiccherà il volo verso il grande ciclismo”.

Il trofeo dedicato a Frigerio è stato creato ad hoc dall’artista Francesco D’Alconzo.

Giorgio Frigerio è stato anche il promotore più entusiasta nell’avviare l’organizzazione del Piccolo Giro di Lombardia; nel 2009, quando in seno al Velo Club Oggiono c’erano molti dubbi sulle possibilità di essere all’altezza di un compito così importante, è stato proprio lui a trascinare tutti col suo carisma e il buonumore in questa avventura.

Imprenditore con il fratello Bruno della Frigerio Ceramiche di Annone Brianza, oltre che sponsor, era soprattutto un amico, una persona capace di fare gruppo e spronare l’attività cicloturistica. La sua era una passione smisurata per la bicicletta. “Giorgio aveva un carattere solare, sempre col sorriso sulle labbra e possedeva la straordinaria capacità di metterti di buonumore appena ti incontrava”, lo ricordano così i fratelli Gianni, Bruno e tutti coloro che l’hanno conosciuto.