CICLISMO: FILIPPO CONCA TORNA TRA I PROFESSIONISTI CON LA JAYCO ALULA

BELLANO – Filippo Conca ha finalmente trovato una nuova squadra e farà il suo ritorno nel panorama professionistico del ciclismo su strada. Originario di Bellano, il corridore, che compirà 27 anni il prossimo 22 settembre, ha firmato un contratto con il Team Jayco Alula, una formazione australiana che corre sotto licenza World Tour, il massimo livello del ciclismo professionistico.

Questa firma segna la ripresa della sua carriera, interrotta alla fine della scorsa stagione, e rappresenta per Conca un’importante occasione per dimostrare tutto il suo valore in gare di alto livello.

Il debutto con la nuova squadra avverrà già domani, quando Conca prenderà il via al Circuit Franco-Belge, una competizione di rilievo nel calendario internazionale.