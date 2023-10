OGGIONO – Il belga William Junior Lecerf ha vinto il 95° Piccolo Giro di Lombardia, lungo 170 chilometri e una delle gare internazionali più importanti dedicata agli Under 23. Il corridore della Soudal Quick-Step Devo si è imposto dopo un lungo sprint sull’irlandese Archie Ryan della Jumbo Visma Development. Terzo un altro belga, Ramses Debruyne, della Lotto Dstny Development.

Hanno partecipato 141 corridori su un percorso caratterizzato nella prima parte da un circuito da percorrere quattro volte e nel finale dalle salite al Ghisallo, al Colle Brianza a Ravellino e Marconaga di Ello. La gara si è accesa con una fuga durante il primo giro grazie a 13 atleti che hanno raggiunto un massimo vantaggio di 2’50” sul gruppo.

Al Ghisallo ne sono rimasti sei, mentre dietro il gruppo principale si è assottigliato. A 19 chilometri dalla fine protagonisti solo Lecerf e Ryan, con il secondo che è passato per primo sul Ghisallo conquistando così il GPM dedicato a Giovanni Villa, mentre è stato raggiunto dal belga nella salita successiva di Colle Brianza. A Lecerf, come anticipato, il lungo sprint finale per la vittoria.

Il migliore degli italiani e miglior giovane è stato Francesco Galimberti (Biesse Carrera) che ha chiuso in sesta posizione. Decimo Giacomo Villa (Biesse-Carrera). Dopo la vittoria nel 2022 di Alec Segaert, recente campione europeo a cronometro tra gli Under 23, nel 2023 festeggia così un altro corridore belga. L’ultimo italiano a vincere è stato Andrea Bagioli nel 2019.