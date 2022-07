LECCO – Un rider in bicicletta ha attraversato il ponte Manzoni tra Pescate e Lecco venerdì sera. Il ciclista, un fattorino di una startup di consegne a domicilio, ha rischiato la propria incolumità imboccando la superstrada 36 nel mezzo del traffico del venerdì sera, alle 21 circa. Una situazione di pericolo che si ripete con frequenza e che spesso viene segnalata nei passaparola sui social, ai mezzi di informazione e ovviamente alla Polstrada, oltre che un mancato rispetto delle norme del codice della strada.

La Statale 36 è infatti una strada extraurbana principale ed è dunque vietato il transito a pedoni e animali, velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3, autovetture che non sono in grado di sviluppare per costruzione la velocità in piano di almeno 80 km/h, e macchine agricole.