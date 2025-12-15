CICLOPEDONALE LECCO-ABBADIA. IL MINISTRO SALVINI POSA LA PRIMA PIETRA

LECCO – Alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, del vicesindaco di Abbadia Lariana Roberto Gandin e di numerose istituzioni locali e nazionali, è stata posata la prima pietra della ciclopedonale Lecco-Abbadia Lariana, una nuova infrastruttura viaria di grande rilevanza per il territorio lecchese.

L’opera, dal valore complessivo di circa 32 milioni di euro, si sviluppa per 3,2 chilometri e prevede una successione di tratti tra muri e trincee, con due terzi del percorso realizzati in viadotto direttamente fondato sui fondali del lago. Un intervento di notevole complessità ingegneristica e pregio paesaggistico, destinato a separare i flussi di traffico e migliorare la mobilità lungo la sponda orientale. L’inaugurazione è prevista per maggio 2027.

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS