CIMITERO DI LAORCA: UNA SERATA SUL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

LECCO – Si terrà giovedì 15 gennaio alle 21, presso l’oratorio di Laorca (via San Giuseppe/Paolo VI), la serata di presentazione del progetto di valorizzazione del complesso cimiteriale e monumentale di Laorca.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Lecco, dalla Parrocchia di Laorca, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dal Fondo della Comunità di Laorca e Malavedo, in un’ottica di collaborazione tra enti pubblici, realtà ecclesiali e soggetti del territorio per la tutela e la valorizzazione di un luogo di grande valore storico, paesaggistico e identitario per la città.

Durante l’incontro verranno illustrati gli obiettivi e i contenuti del progetto, che punta alla conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione del complesso cimiteriale e monumentale di Laorca, considerato un unicum per le sue caratteristiche architettoniche, monumentali e geologiche. Il programma degli interventi, sviluppato anche in sinergia con il Politecnico di Milano (polo di Lecco), prevede una realizzazione per lotti, con un primo intervento dedicato al sagrato antistante la chiesa.

Saranno presenti il parroco di Laorca don Giuseppe Salvioni, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la presidente del Fondo della Comunità di Laorca e Malavedo Cristiana Achille.

Nel corso della serata verrà inoltre spiegato il percorso di finanziamento del progetto, che prevede il coinvolgimento della comunità attraverso bandi e attività di crowdfunding, affiancato dal sostegno del Comune di Lecco, che ha approvato un contributo per l’avvio degli interventi.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.