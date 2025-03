“CINE MINIMO”: PRESENTATA LA PROGRAMMAZIONE DI APRILE E MAGGIO

LECCO – L’Associazione DinamoCulturale presenta il programma di aprile e maggio della rassegna cinematografica “Cine Minimo”. L’appuntamento, come sempre, è a Lecco, a Spazio Teatro Invito in via Ugo Foscolo 42 alle 21.

Martedì 1 aprile verrà proiettato “Il pianto degli eroi” di Bruno Bigoni e Francesca Lolli con la presenza dei registi. Serata in collaborazione con Innominato – Tavolo per la giustizia riparativa. Martedì 8 aprile “Tempo d’attesa” di Claudia Brignone in collaborazione con Telefono Donna. Martedì 15 aprile “Le occasioni dell’amore” di Stéphane Brizé, mentre martedì 22 aprile sarà la volta di “Fiume o morte!” di Igor Bezinovic. Aprile si chiude il 29 con “Luce” di Silvia Luzi e Luca Bellino.

Maggio si apre il 6 con “Dreams di Dag” Johan Haugerud. Martedì 13 maggio “Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza” di Erika Rossi, una proiezione alla presenza della regista e serata in collaborazione con Forum Salute Mentale. Martedì 20 maggio “Una viaggiatrice a Seoul” di Hong Sang-soo. Infine il 27 maggio “Here” di Robert Zemeckis.