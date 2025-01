“CINE MINIMO” PROSEGUE: LA PROGRAMMAZIONE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO

LECCO – Continua allo Spazio Teatro Invito di via Foscolo, la rassegna Cine Minimo con un ricco programma anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Spettacoli che iniziano alle 21.

Si comincia martedì 7 gennaio con “Estranei” di Andrew Haigh. Martedì 14 ecco “Amore a Mumbai” di Payal Kapadia, mentre martedì 21 gennaio arriva “The Beast” di Bertrand Bonello. Il mese di gennaio si chiude il 28 con “May December” di Todd Haynes.

Febbraio si apre il 4 con “La storia di Souleymane” di Boris Lojkine. Martedì 11 febbraio tocca a “El Juicio” di Ulises de la Orden, seguito il 18 da “The Apprentice” di Ali Abbasi. Infine il 25 febbraio si proietta “No Other Land” di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal.

Ricco anche il mese di marzo. Martedì 4 “Do Not Expect Too Much From the End of the World” di Radu Jude, martedì 11 “Stranger Eyes” di Siew Hua Yeo. Martedì 18 marzo c’è “L’innocenza” di Hirokazu Koreeda, mentre il mese si conclude martedì 25 con “Finalement” di Claude Lelouch.