CINEMA/BELLANO “RINUNCIA” A ZALONE, DIFESA LA PROGRAMMAZIONE LOCALE

BELLANO – Da oggi, mercoledì 17 dicembre, Avatar 3 – Fuoco e cenere arriva sul grande schermo del Cinema di Bellano, unica sala in tutta la provincia di Lecco a proporre in prima visione il nuovo capitolo della saga di James Cameron durante le feste natalizie.
Una scelta controcorrente, dettata più da principio che da convenienza. Mentre gran parte dei cinema lecchesi ha optato per il nuovo film di Checco Zalone, la sala di Bellano ha detto “no” alle condizioni imposte dalla distribuzione, che prevedevano settimane di monopolio con…