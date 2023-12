CINEMA JOLLY OLGINATE: ANTONIO ALBANESE TORNA A CASA E PRESENTA ‘CENTO DOMENICHE’

OLGINATE – Antonio Albanese torna a casa e lo fa in grande stile. L’attore infatti il prossimo 10 gennaio sarà ospite a Olginate, dove è nato nel 1964, cresciuto, e dove ha esordito facendo i primi programmi nelle radio locali.

Il comico intende omaggiare Olginate. Un regalo a tutti gli appassionati e ai sessanta volontari di cinema, che cinque anni fa, il 26 dicembre 2018, sotto la guida di don Matteo Ghignoli, hanno riaperto il Jolly, il teatro e sala cinematografica di Olginate, una realtà che era attiva dal 1968 ma era stata successivamente chiusa.

Antonio Albanese il 10 gennaio sarà presente in sala al Jolly per presentare il suo ultimo lavoro, il film ‘Cento domeniche’, di cui è regista e attore principale. Una pellicola girata proprio nel lecchese, specialmente a Olginate, con lo show ormai soldout per il 10 gennaio. Il tema del film tratta della storia di un operaio il cui sogno è quello di regalare alla figlia un degno e indimenticabile matrimonio favoleggiato fin da quando lei era bambina. Ma i risparmi che aveva accantonato in una vita di lavoro vengono risucchiati dal crac della banca dove li aveva depositati e investiti in azione fidandosi del direttore di quella filiale paragonata a un confessionale perché lì dentro tutto si sapeva dei clienti.

“L’altro giorno abbiamo festeggiato e non solo Santo Stefano – sono le parole dei volontari cinefili del Jolly -. Esattamente cinque anni prima il Cinema Teatro Jolly riapriva. Dopo la completa ristrutturazione della sala e qualche anno attività saltuaria, abbiamo deciso di riaccendere il proiettore e ridare vita a una realtà attiva in paese dal 1968. Da allora sono passati cinque anni, cinque stagioni cinematografiche, tre stagioni teatrali, oltre 200 film diversi, concerti, una pandemia, quasi 50mila ingressi, grandi nomi”.