CINEMA PALLADIUM: PARTE CON GENNAIO LA RASSEGNA INVERNALE

LECCO – Con la proiezione di “Houria – La voce della libertà” il 30 novembre scorso si è conclusa la rassegna autunnale del Palladium, che ha raggiunto quota 170 film proposti a partire dal settembre del 2014.

Ma i volontari della sala di castello si sono già messi al lavoro per la prossima rassegna invernale che avrà inizio il 18 gennaio 2024. Scelti i dieci titoli da proporre, con la consueta selezione di generi cinematografici che vanno dal drammatico alla commedia, dal biopic al film comico, con la convinzione che ogni genere, se il film è fatto bene, ha la propria dignità.

Il film di apertura sarà l’intenso e commovente “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry”, un film inglese che narra una delicata storia di amicizia, inserita in quella di un’attempata coppia che affronta con coraggio gli ostacoli e le prove che la vita a volte ci propone.