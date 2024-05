CIOCCA FA RINASCERE MISS PADANIA: IN PREMIO LA “SPERADA” DI LUCIA MONDELLA

PAVIA – Dopo 12 anni di pausa torna Miss Padania, il concorso ufficiale di bellezza femminile del Nord. Nata nel 1997, la kermesse è stata uno dei simboli della ripresa in chiave padana degli eventi nazionali del “Senatùr” Umberto Bossi.

Il concorso ha subìto un rebranding da parte dell’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, candidato per un altro mandato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno: il concorso infatti si chiamerà “Miss Padania by Ciocca” e, come spiega il pavese, “valorizza la bellezza dei valori e le tradizioni del Nord Italia”.

Il premio finale per la nuova veste del concorso sarà la ‘sperada‘ o ‘raggera‘, il copricapo indossato anche da Lucia Mondella nei ‘Promessi Sposi’, che richiama alla tradizione e alla storia lombarde. “Questo evento è un’occasione per celebrare la nostra identità e le nostre tradizioni, in un momento di grande importanza per il nostro territorio e per l’Italia intera”, ha dichiarato Ciocca.

Le elezioni europee lo vedranno infatti concorrere spalla a spalla con il generale Roberto Vannacci, endorsato dal segretario Matteo Salvini, e il recordman di preferenze delle scorse elezioni punta, nelle stesse ore in cui il generale presenzierà proprio con Salvini sul palco a Milano, ad attrarre l’elettorato storico della Lega in un evento che ne riesuma le radici, chiudendo nello stesso giorno la propria campagna elettorale.

Il concorso, che si inserisce in una giornata di festa con gonfiabili e giochi per bambini fin dalle 14, si terrà sabato 1 giugno al Centro polifunzionale di San Genesio (Pavia), in via Parco Vecchio 2. La serata, che vedrà anche il concerto di Iva Zanicchi, avrà tra gli ospiti la conduttrice Giulia Colombo, il giornalista Claudio Brachino, Luca Bergamaschi di Striscia la Notizia, il cantante Roberto Di Nunno e la “velina” Giulia Pelagatti.

La giuria, tra gli altri, includerà anche il gastronomo Edoardo Raspelli, già giurato nelle precedenti edizioni.