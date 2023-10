LECCO – “Apprendo con tristezza della scomparsa del Prof. Carlo Gilardi. Un primo pensiero va a Carlo e alle persone che gli sono state realmente a fianco. La sua morte non può essere derubricata come la fine della vita di un professore, ma deve obbligarci a continuare a chiedere trasparenza. Proprio nell’ultima seduta di Strasburgo di questa settimana, avevo interloquito con la Corte europea per sollecitarne un intervento immediato. Ringrazio tutte le persone che hanno continuato in questa battaglia, fino alla fine, nel chiedere trasparenza e verità”.

Con queste parole il parlamentare europeo, Angelo Ciocca, a seguito della triste notizia di stamane sulla scomparsa del Prof. Gilardi.