CIRCOLO “ILARIA ALPI”: “RISANAMENTO LAGHI, ATTENZIONE A QUELLO DI PUSIANO”

Apprendiamo dello stanziamento, da parte di Regione Lombardia, di un finanziamento destinato in particolare al risanamento delle acque dei laghi lombardi.

In tal senso il nostro auspicio, come Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, è che parte di questi fondi vengano utilizzati per interventi di risanamento delle acque dei laghi briantei che ancora oggi risultano inquinati.

In particolare auspichiamo che si intervenga sul lago di Pusiano, per il quale servono azioni per il disinquinamento delle acque, intervenendo in particolare sugli scarichi fognari.

È infatti risaputo che il lago di Pusiano risulta tra i più inquinati dei laghi briantei, nel territorio delle province di Como e Lecco, a causa della presenza di scarichi fognari non depurati che confluiscono direttamente nel lago o tramite i propri affluenti. C’è poi il tema della sussistenza degli sfioratori di piena, che – in caso di forti piogge – scaricano i reflui non depurati in prossimità delle sponde dei laghi o dei fiumi. Quest’ultimo tema è legato al fatto che vi siano ancora troppe fognature di tipo misto, soprattutto nei comuni del Triangolo Lariano.

Sulla situazione specifica del lago di Pusiano, il presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” Roberto Fumagalli ha commentato: “I dati relativi al lago di Pusiano attestano una situazione di forte inquinamento. La conferma si è avuta anche la scorsa estate con l’attestazione della non balneabilità di alcune spiagge e approdi a Pusiano e Merone. Nei mesi scorsi anche i dati sulla presenza dei Pfas – sostanze chimiche perenni – hanno visto il lago di Pusiano come il più inquinato tra i laghi briantei e lariani, con concentrazioni molto elevate.

Come Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” siamo molto preoccupati dello stato di salute del lago: per questo chiediamo alle Istituzioni preposte – Comuni rivieraschi, Province di Como e Lecco, Regione Lombardia – di intervenire per il disinquinamento del lago. Come abbiamo ribadito più volte, il problema principale è dovuto alla presenza degli scarichi fognari che ancora oggi confluiscono nel lago, direttamente o tramite gli affluenti, in particolare il Lambrone. Auspichiamo pertanto che vengano intercettati fondi dal finanziamento regionale, per avviare interventi destinati all’eliminazione degli scarichi e all’efficientamento delle fognature, in modo da giungere al disinquinamento delle acque del lago di Pusiano”.

Del tema dello stato delle acque del lago di Pusiano se ne parlerà approfonditamente nell’ambito dell’incontro pubblico dal titolo “Come sta il lago di Pusiano? – Qualità delle acque del lago tra inquinamento e crisi climatica”, organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” per la sera di venerdì 10 aprile presso Palazzo Beauharnais di Pusiano. L’incontro – in fase di preparazione – avrà lo scopo di sensibilizzare e far conoscere alla comunità lo stato di “salute” del lago di Pusiano; più avanti forniremo maggiori dettagli.

Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”