VALMADRERA – Domenica 1 ottobre l’assemblea degli iscritti al Partito Democratico del Circolo di Valmadrera, Malgrate e Civate ha rinnovato il Consiglio Direttivo ed eletto segretario Eugenio Carnazza. Compongono il nuovo direttivo: Domenica Aprile, Teuta Balliu, Isabella Isacchi, Enrica Pontieri, Virginio Brivio, Giampietro Tentori, Flavio Passerini e Flavio Vassena.

Il nuovo direttivo proseguirà l’attività politica in continuità con la linea del quadriennio precedente, avendo in prospettiva due importanti scadenze elettorali: elezioni comunali in tutti e tre i Comuni di competenza e le elezioni per il Parlamento Europeo.