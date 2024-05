CIRCUITO LEAD, SI ASSEGNA IL TITOLO: IN GARA VALENTINA ARNOLDI DEI ‘RAGNI’

CAMPITELLO DI FASSA (TN) – Un weekend ricco di appuntamenti per gli appassionati di arrampicata sportiva. Mentre a Mezzolombardo competono in Coppa Europa i migliori velocisti italiani, a Campitello di Fassa va in scena il terzo e ultimo appuntamento con la Coppa Italia Lead. Alla Adel Climbing Wall si affronteranno per il podio di tappa e per la Coppa di circuito 130 atleti esperti nella specialità di difficoltà.

Nella compagine femminile occhi puntati sulla prestazione di Ilaria Maria Scolaris (SASP Torino), che conduce la classifica assoluta di Coppa, con l’oro di Casalecchio e il bronzo di Pero. Grande attenzione anche sulla gara di Federica Mabboni (Crazy Center), bronzo a Casalecchio, in seconda posizione nella classifica di circuito, e di Valentina Arnoldi (Ragni Lecco), terza nel ranking generale di Coppa. Le inseguitrici (De Preto, Dorfmann, Nicelli, Papetti, Brunetti) sono tutte abbastanza distaccate, ma non si escludono colpi di scena dell’ultimo minuto.

Nel comparto maschile Giovanni Placci (Orobia ASD) conduce la classifica di Coppa assoluta grazie all’oro conquistato nella tappa di Pero e al bronzo della tappa di Casalecchio, tallonato da Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10) e Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), rispettivamente oro e argento a Casalecchio. Inseguono a breve distanza Fritz Engele (AVS Meran) ed Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi), mentre rincorrono con più distacco Luca Boldrini (Deva Wall) e Giorgio Bendazzoli (El Maneton Schio), rispettivamente argento e bronzo nella tappa di Pero, Andrea Ludovico Chelleris (Teste di Pietra PN), Luca Malosti (Centro Sportivo Esercito) e Simone Belardinelli (Climbing Side). Gareggeranno inoltre gli azzurri Davide Marco Colombo (Fiamme Oro) e Giorgio Tomatis (centro Sportivo Esercito), appena rientrato dalle qualifiche olimpiche di Shanghai.

Il programma di gara prevede per sabato 25 alle 11 l’inizio delle qualifiche in modalità flash. Domenica 26 maggio alle 10:30 si disputeranno le semifinali e alle 16 le finali.

F. S.