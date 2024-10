“CIRCUITO SONORO”, ESIBIZIONI PUBBLICHE PER I MUSICISTI UNDER 20

LECCO – Per la stagione musicale 2024/2025, Associazione Risuono ASD APS presenta “Circuito Sonoro”, un progetto pensato e dedicato ai giovani musicisti della Provincia di Lecco. Grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio, Circuito Sonoro permetterà a band e artisti under 20 di esibirsi pubblicamente in diversi locali e realtà associative, attraversando l’intera provincia.

Da anni Associazione Risuono è impegnata nella realizzazione di concerti e manifestazioni musicali, quale l’annuale festival estivo Toni Molesti. L’esperienza maturata negli anni ha dunque convinto l’associazione a impegnarsi con nuovo vigore su una storica finalità associativa: il coinvolgimento diretto dei giovani attraverso la musica. Circuito Sonoro, infatti, vuole raccogliere giovanissimi artisti della musica che, anche per evidenti carenze del territorio provinciale, trovano con difficoltà la possibilità di esibirsi dal vivo.

La carenza di luoghi che offrono musica live e indipendente, nonché i cambiamenti generazionali nella capacità di relazionarsi, inficiano spesso giovani musicisti che hanno invece dentro di sé passione e formazione musicale.

Da novembre 2024 e per sette mesi l’associazione darà la possibilità a tutti quei musicisti under 20 di potersi esibire in sette luoghi della provincia lecchese.

Conoscendo nuovi luoghi del territorio aperti alla musica live e condividendo l’esperienza con ragazzi e ragazze coetanei e con la stessa passione per la musica, Circuito Sonoro punta a ricreare una realtà territoriale di musica giovanile, mettendo territorio e giovani in reciproco contatto e scambio, lontano orizzonte è la costruzione di una scena musicale indipendente lecchese. Il progetto, che non è un concorso musicale, vede la collaborazione di Arci Pintupi di Verderio, Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, Barycentro di Costa Masnaga, Circolo Arci di Abbadia Lariana, Circolo Cooperativo Libero Pensiero di Lecco, Lo Spot di Galbiate e Zac di Suello.

“Se hai meno di 20 anni, una band e cerchi spazi per esibirti da vivo non esitare a contattarci a risuono@hotmail.it o scrivendoci su Instagram/Facebook”, invitano gli organizzatori.