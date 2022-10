LECCO – Sabato 8 ottobre si svolgerà il Giro di Lombardia, la competizione ciclistica di 253 km da Bergamo a Como che transiterà anche sul territorio lecchese, in particolare sulla SP 72 e SP 583 da Garlate in direzione Valmadrera, si stima tra le 14.13 e le 14.55. In concomitanza con tale transito, non sarà possibile percorrere in uscita da Lecco il ponte Kennedy e il ponte Vecchio.

Inoltre che questa domenica 9 ottobre, in occasione dell’incontro calcistico che si disputerà presso lo stadio Rigamonti-Ceppi alle 14:30 (Lecco-Sangiuliano), le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune del transito veicolare e delle soste a partire dalle 11 e fino alle 19. Per quanto riguarda le soste, è istituito divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati dalle Forze di Polizia, in via PASCOLI su ambo i lati, via CANTARELLI su ambo i lati, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI FEBBRAIO, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.