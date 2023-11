CITTÀ IN LUTTO PER MATTEO RIPAMONTI. IL SINDACATO, LA CARITAS E INFINE CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE

LECCO – L’Amministrazione comunale di Lecco esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Matteo Ripamonti, già Consigliere comunale e Capogruppo in Consiglio comunale a Lecco.

Nato a Lecco nel 1950, Matteo Ripamonti ha svolto per molti anni l’attività operaia e, a seguire, quella sindacale in Cisl. Nel corso della sua vita si è impegnato in diverse attività di volontariato nel sociale, nella cooperazione e in Caritas Ambrosiana: di quest’ultima ha rivestito il ruolo di referente per la Caritas Decanale di Lecco. Dall’ottobre 2020, fino alle dimissioni del 27 ottobre 2023, è stato Consigliere comunale a Lecco e Capogruppo.

“Matteo Ripamonti è stato un esempio di impegno civico e di lavoro per costruire il bene comune, per tutta la sua vita – è il ricordo del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni –, dagli anni sindacali a quelli in Caritas, fino all’impegno politico in Fattore Lecco, di cui è stato il Capogruppo e la guida, fino alle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale dei giorni scorsi. Proprio in occasione della surroga, lunedì scorso, l’intero Consiglio comunale della Città di Lecco si è stretto intorno a lui con affetto, attribuendogli il giusto riconoscimento. La scomparsa di Matteo addolora profondamente tutti noi, a partire dalla nostra comunità politica: perdiamo un uomo concreto, onesto e generoso, un esempio di politica capace di mettersi a confronto, mediare, fare sintesi per raggiungere gli obiettivi. Un amico vero”.

Il sindaco di Lecco, la Giunta comunale e il Consiglio comunale tutto ricordano con gratitudine la vita e l’impegno civico di Matteo Ripamonti ed esprimono vicinanza alla moglie Sandra, alle figlie Cristina e Simona, a tutti i suoi cari.

Le esequie, alle quali sarà presente il Gonfalone della Città di Lecco, si terranno sabato 11 novembre, alle 9.45, presso la chiesa di Belledo.

– – – – –

La scomparsa di Matteo Ripamonti, già consigliere comunale della città di Lecco in questa consigliatura , ci addolora e vogliamo essere vicini alla sua famiglia con le nostre sincere condoglianze.

Vogliamo ringraziare Matteo per la sua dedizione che ha messo al servizio della città non solo a livello istituzionale, ma anche con fulgidi esempi di cittadinanza attiva nel mondo del volontariato sociale e caritatevole.

Corrado Valsecchi e Rinaldo Zanini

Appello per Lecco

– – – – –

Caritas Ambrosiana esprime sincero dolore e profondo cordoglio per la morte di Matteo Ripamonti che per un quinquennio, dal 2015 al 2020, ha rivestito il ruolo di responsabile della Caritas decanale di Lecco. Matteo era inoltre, da almeno un decennio, riferimento costante per l’attuazione in città e nel territorio dei fondi diocesani “Solidarietà al Lavoro” e “Famiglia e Lavoro”, oltre che storico volontario del centro d’ascolto decanale “San Nicolò”, e aveva collaborato in maniera decisiva con la cooperativa “Il Grigio” alla nascita del magazzino zonale per gli aiuti alimentari.

“Matteo ha rappresentato per la Caritas lecchese un punto di riferimento competente e attento alle persone – dichiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana –. Ha portato la sensibilità per la giustizia, che aveva maturato nel corso del suo impegno decennale nel mondo del lavoro e nel sindacato, all’interno dei nostri ambienti e servizi. Ha contribuito a promuovere Caritas parrocchiali attente ai poveri, con un approccio orientato a responsabilizzare sia le persone beneficiarie degli aiuti, sia coloro che hanno il compito di assumere decisioni politiche e costruire i sistemi di welfare. Con umiltà e bontà evidenti a tutti coloro che l’anno conosciuto, accompagnate da un’umanissima propensione al sorriso, ha accompagnato i responsabili parrocchiali e i volontari ad affinare il proprio sguardo sui poveri, per riconoscere nelle loro parabole segni di speranza, e per raccogliere la sfida a costruire percorsi non tanto di assistenza, quanto di accesso al lavoro, a una reale autonomia, a una vita autenticamente dignitosa per tutti”.

– – – – –