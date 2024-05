CITTÀ PUBBLICA INCLUSIVA. I RISULTATI AL CAMPUS DEL POLITECNICO

LECCO – Dal 16 al 18 maggio il campus è stato il palcoscenico dell’evento restitutivo delle attività laboratoriali del Progetto Pilota “Città Pubblica Inclusiva” che ha visto coinvolti il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e il Comune di Lecco nel percorso Lecco VIVInclusi, un’iniziativa nata dalla necessità di individuare strategie e strumenti per favorire l’innovazione urbana in un’ottica di inclusione e sostenibilità, ponendo la persona al centro di ogni processo.

Il Progetto Pilota è stato un percorso di co-design che ha coinvolto attivamente gli studenti del corso di laurea quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura del Polo di Lecco insieme a molteplici attori della comunità lecchese nell’individuare le criticità e immaginare possibili futuri assetti della città lungo l’asse urbano delle aree di via Ghislanzoni, via Cairoli, via Bovara, comprendendo la biblioteca Pozzoli, la stazione ferroviaria, via Grassi e viale Turati.

Il gruppo di lavoro, composto da membri del Politecnico di Milano, del REsilienceLAB e de La Vecchia Quercia, sotto la guida della professoressa Angela Colucci del Politecnico di Milano e dell’architetto Anna Schellino del REsilienceLAB, hanno dato vita a tre giorni di intensi scambi, confronti e ispirazioni.

Tra gli obiettivi raggiunti, oltre all’individuazione delle sfide e delle risorse legate alla città inclusiva, è stata valorizzata la diversità come risorsa fondamentale al fine di garantire a tutti gli abitanti di essere attivi nei processi di transizione verso la sostenibilità. L’evento ha così rappresentato un momento di condivisione e apprendimento, dove idee innovative hanno trovato terreno fertile per crescere.

Le sessioni di confronto hanno permesso ai partecipanti di raccontare le proprie esperienze e di presentare progetti originali e visionari per la città di Lecco. Le riflessioni emerse dalle sperimentazioni e dalle progettualità sviluppate hanno costituito un punto di partenza per la definizione di strategie concrete per il miglioramento culturale e strutturale della città. L’esposizione dei modelli dei progetti ha giocato un ruolo fondamentale nel narrare la ricchezza e la diversità del progetto pilota “Città Pubblica Inclusiva”. Le fotografie e le testimonianze video hanno catturato l’essenza e lo spirito di un’intera comunità impegnata nel promuovere l’inclusione e la diversità.

Le invenzioni dei co-progettisti della scuola Corti e del Giglio hanno aggiunto un tocco di creatività e originalità all’evento, dimostrando che anche le più piccole idee possono avere un impatto significativo sulla trasformazione urbana. Le strategie presentate hanno illustrato approcci innovativi, percorsi sperimentali e progettualità audaci, offrendo un quadro completo delle possibilità per una Lecco più bella e accogliente per tutti.

L’evento ha presentato la ricchezza in termini conoscitivi e strategico-progettuale emersi dal percorso fatto e le emozioni che hanno accompagnato i vari momenti, intesi quale punto di partenza per continuare il cammino per una città più inclusiva: l’entusiasmo, l’impegno e la determinazione dimostrati da tutti coloro che sono stati parte attiva del progetto sono un grande messaggio di positività e propositività per il futuro di Lecco e della sua comunità.

L’evento è stato inserito all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, riconosciuto dall’Onu come iniziativa innovativa e unica a livello internazionale, che mira a sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale secondo l’Agenda 2030 e gli SDGs.