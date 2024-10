CITTADINANZE CIVICHE 2024: LE CANDIDATURE ENTRO IL 10 NOVEMBRE

LECCO – Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Lecco conferisce la cittadinanza civica ai minorenni nati in Italia e residenti a Lecco, che non sono in possesso della cittadinanza italiana, ai sensi del regolamento per il conferimento della cittadinanza civica approvato dal Consiglio comunale di Lecco nel 2014.

La cittadinanza civica è un riconoscimento simbolico e non corrisponde a quello della cittadinanza italiana. Per ricevere l’attestato corrispondente, i genitori devono presentare domanda al sindaco di Lecco entro il 10 novembre scrivendo a partecipa@comune.lecco.it oppure presentandosi allo sportello front-office numero 2, sito in piazza Diaz 1 e aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 (telefono 0341 481470).