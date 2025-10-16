CITTADINANZE CIVICHE: LE DOMANDE ENTRO IL 10 NOVEMBRE

LECCO – Il 24 febbraio il Comune di Lecco ha ottenuto l’accreditamento Unicef per diventare “Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti“, un programma finalizzato all’elaborazione di politiche e iniziative che abbiano effetti, diretti o indiretti, sulla vita e sul benessere dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio comunale.

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Lecco intende conferire la cittadinanza civica ai minorenni nati in Italia e residenti a Lecco, che non sono in possesso della cittadinanza italiana, ai sensi del regolamento per il conferimento della cittadinanza civica approvato dal Consiglio comunale di Lecco nel 2014.

Il riconoscimento della cittadinanza civica è un atto simbolico, che non corrisponde a quello della cittadinanza italiana, ma che testimonia la volontà del Comune di Lecco di riconoscere il minore come parte integrante della comunità. Questo tipo specifico di cittadinanza decadrà nel momento in cui il minore riceverà la cittadinanza italiana.