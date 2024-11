CIVATE – Grosso incendio in corso dalle 19:20 circa nella Val dell’Oro – territorio comunale di Civate.

In fiamme alcuni depositi collocati in una zona di difficile accesso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con ben otto automezzi da Lecco e Valmadrera e un’autobotte dal Comando di Como per spegnere il rogo.

La zona è stata raggiunta grazie all’utilizzo di diversi mezzi fuoristrada boschivi. In serata la notizia tranquillizzante: “Incendio sotto controllo”.

RedCro