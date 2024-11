CIVATE: CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

CIVATE – Per giovedì 28 novembre alle 21 è stato convocato in sessione straordinaria dal sindaco Angelo Isella il consiglio comunale di Civate. Appuntamento nella sala consiliare del paese.

All’ordine del giorno 4 punti. Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali, verranno approvate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) per il 2025. Quindi l’approvazione delle aliquote e del limite di esenzione addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2025.

Infine, la variazione al bilancio di previsione finanziario 24/26.

M. C.