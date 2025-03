CIVATE, IL 5 APRILE LA 9ª EDIZIONE DELLA “VALMA STREET BLOCK”

CIVATE – Di giallo e azzurro si tingerà per la seconda volta il paese di Civate. La Valma Street Block ritorna il 5 aprile nel comune di Civate, all’ombra del Cornizzolo e della Basilica di San Pietro al Monte, aprendo così le porte a centinaia di climber che si cimenteranno in 40 postazioni boulder.

Brevi ma intensi movimenti di arrampicata, protetti da materassi e dall’attenta supervisione dei giudici presenti su ogni postazione che convalideranno il raggiungimento della stessa. Finestre, cornicioni, colonne e muri sono i protagonisti di questo evento che per la prima volta si è svolto nel 2015 grazie all’idea di 7 giovani valmadreresi. Oggi la manifestazione arrivata alla nona edizione, grazie all’impegno di tutto lo staff e dal sostegno degli sponsor, è diventata un’attrattiva per tutti gli arrampicatori del nord Italia e non solo. Infatti, la gara attira anche diversi stranieri.

La VSB come viene chiamata è sostenuta dalle società CAI e OSA Valmadrera, associazioni legate alla montagna, con il sostegno dell’AVIS.

Il programma collaudato negli anni è sempre lo stesso. Inizio della gara alle 13.30, chiusura dei blocchi alle 18 ed a seguire le finali tra gli atleti che hanno concluso il maggior numero di prove. Dopo le premiazioni DJ set da parte di SPNT al centro della Piazza Antichi Padri.

Le iscrizioni alla gara si chiuderanno al raggiungimento dei 400 iscritti.

Per tutte le info e iscrizioni è possibile visitare la pagina Instagram ufficiale @valmastreetblock_ o scrivere alla mail: valmastreetblock@gmail.com.

La Valma Street Block non è solo una gara sportiva dove servono forza ed equilibrio ma è soprattutto una festa, un raduno di appassionati di tutte le età dove divertimento e amicizia non mancano.