CIVATE/MANDELLO DEL LARIO – Soccorsi all’opera nel pomeriggio di oggi in diversi punti della provincia.

A Civate in via del Pozzo alle 14.30 il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra Saf con una vettura 4×4 su richiesta della Soreu118 per trasportare una persona ferita da una strada impervia fino all’ambulanza.

Raggiunta la persona, questa è stata trasportata sulla via principale, dove è stata valutata dal personale del Soccorso Alpino arrivato sul posto e in seguito dal 118 che ha provveduto alle valutazioni sanitarie del caso.

Sempre nel pomeriggio di domenica, soccorso un cane di grossa stazza che aveva accusato un malore – si ipotizza anche il morso/puntura di qualche animale. Il pastore maremmano, data la mole e la gravità del malore, è stato elitrasportato dall’elicottero ‘Drago 81’ alla piazzola di atterraggio di Mandello (video sopra) per poi esser trasportato d’urgenza dai proprietari in una clinica veterinaria dove purtroppo è deceduto – a causa di uno shock anafilattico.

RedCro