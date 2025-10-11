CIVICHE BENEMERENZE LECCHESI: CANDIDATURE ENTRO IL 31 OTTOBRE

LECCO – Il Comune di Lecco ha aperto il bando per le civiche benemerenze con scadenza il 31 ottobre alle ore 12:30. Cittadini e associazioni possono proporre candidature per premiare chi, attraverso opere o il proprio esempio, si è distinto in vari ambiti come scienze, arti, sport, attività sociali e filantropiche, contribuendo a valorizzare la città e la comunità.

Le segnalazioni devono essere dettagliate, motivate e presentate in busta chiusa recante la dicitura “Proposta di civica benemerenza”, consegnate direttamente all’ufficio protocollo comunale in piazza Diaz o inviate tramite Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it . Non sono accettate candidature via email ordinaria.