CIVICI PER LA PROVINCIA SODDISFATTI: “PRESENZA IN CONSIGLIO CONFERMATA”

Con l’odierna pubblicazione del verbale di scrutinio, si è chiusa la fase di rinnovo del Consiglio provinciale di Lecco. Il risultato finale evidenzia come tutto sia rimasto come prima: 6 seggi alla lista di destra, 5 seggi alla lista di sinistra e 1 seggio alla lista civica “Civici per la Provincia’’.

Come lista siamo soddisfatti di veder confermata la nostra presenza in Consiglio provinciale e di poter rappresentare i diversi amministratori civici del territorio che ci hanno sostenuto e che ringraziamo per la fiducia.

Le elezioni hanno concluso una fase che ci ha visti impegnati come gruppo a girare nei territori per illustrare alcune idee programmatiche incentrate principalmente sul “cosa fare dopo il rinnovo del Consiglio”. In questo periodo di campagna elettorale ci dispiace di non aver sentito – se non in maniera minima e del tutto insufficiente – una efficace discussione sui programmi della Provincia.

I partiti che tessevano le fila erano probabilmente impegnati a pensare perlopiù ai posizionamenti.

Saremo nuovamente presenti nell’assise provinciale come forza di minoranza, impegnati a sostenere le nostre idee con spirito critico ma costruttivo. Sempre disponibili al dialogo con tutti, con l’obiettivo di migliorare l’azione amministrativa provinciale. Ringraziamo Antonio Rusconi e Giovanni Ghislandi per il lavoro svolto nel Consiglio provinciale uscente. Ci congratuliamo con Cesare Colombo, neo eletto Consigliere provinciale al quale auguriamo buon lavoro insieme agli altri undici componenti eletti in Provincia.

La lista “Civici per la Provincia”