COLICO – Documentata dalla lunghissima diretta degli inviati di Lario News, la seduta di questo pomeriggio del consiglio comunale di Colico ha sancito quel che fino a ieri era impensabile: grazie all’autentica giravolta da parte della maggioranza in municipio, da sempre contraria allo svolgimento di un referendum per decidere se passare o meno dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio, oggi voto unanime per la scelta di indire la consultazione popolare…

> TUTTI I PARTICOLARI SU LARIO NEWS