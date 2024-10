CLAMOROSO IN VALSASSINA: SALTA LA FUSIONE PRIMALUNA-CORTENOVA

CORTENOVA/PRIMALUNA – Un po’ come quando la sposa scappa proprio all’altare, così in Valsassina quando tutto lasciava pensare che i Comuni di Primaluna e Cortenova si sarebbero fusi grazie al referendum fissato per oggi, la volontà espressa da uno di questi (Cortenova) ha sbarrato la strada al progetto dei due sindaci, Mauro Artusi e Sergio Galperti.

Col risultato di 306 no contro 271 sì, Cortenova ha reso inutile la netta affermazione dei sì a Primaluna. Dato che le norme parlano di vittoria in tutti i singoli Comuni coinvolti in questo genere di consultazioni, la fusione è stata bocciata.

