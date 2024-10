CLASSIFICA “GREEN” DEL SOLE 24 ORE, LECCO AL 64° POSTO IN ITALIA

LECCO – È stata presentata la 31ª edizione di Ecosistema urbano, la classifica stilata da Il Sole 24 Ore a cura di Legambiente e Ambiente Italia, che evidenzia le performance green di 106 capoluoghi in cinque macro categorie (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente).

Come spiegato dalla testata, “La 31ª edizione del rapporto annuale annuncia una revisione metodologica, con l’introduzione di un nuovo indicatore, quello della variazione nel consumo del suolo, e una serie di cambiamenti, dalla variazione dei pesi di alcuni parametri all’utilizzo dei dati delle centraline Arpa per valutare la qualità dell’aria”.

In questa speciale classifica, la città di Lecco si posiziona al 64° posto a livello nazionale, ben sotto la metà: i risultati cittadini certificano solo il 54,59% degli obiettivi raggiunti, ancora lontano dall’ideale 100%.

Riguardo la qualità dell’aria, viene valutata la quantità di 5 componenti inquinanti: biossido di azoto (67°, con una concentrazione media di 24,0 µg/m³), PM10/polveri sottili (18° posto, con un valore di 18,2 µg/m³), PM2,5/polveri sottilissime (49° posto, con una concentrazione di 14,5 µg/m³) e ozono (70° posto, con un valore di 67,0 µg/m³).

Per quanto riguarda i consumi idrici, che rappresentano il rapporto tra il numero di abitanti e il consumo pro capite di acqua domestica, Lecco si posiziona all’89° posto, con un consumo pro capite di 167,1 litri/giorno.

La dispersione idrica, invece, è il rapporto percentuale tra l’acqua immessa in rete e quella effettivamente consumata. Lecco si trova al 55° posto, con un tasso medio del 34,8%.

Nel comparto rifiuti, la città è al 39° posto per la produzione pro capite annua, con 474,4 kg/abitante, mentre si posiziona al 29° posto per la raccolta differenziata con il 73,3% di cittadini virtuosi.

In merito alla viabilità e al trasporto pubblico, Lecco è al 63° posto per passeggeri, con 27,1 viaggi per abitante. L’offerta di trasporto pubblico è al 57° posto, con 20,9 km per vettura per abitante.

Dato singolare, la città non dichiara di avere zone a traffico limitato.

Lecco si trova al 34° posto per le piste ciclabili, con 34 mq ogni 100 abitanti; il tasso di motorizzazione la porta al 18° posto, con 62,2 auto ogni 100 abitanti, mentre è al 67° posto riguardo le vittime della strada con un tasso di vittime pari a 5,7 ogni mille abitanti.

Chiude questa speciale classifica il tema dell’ambiente, dove il capoluogo lariano incespica: Lecco è al 77° posto come isole pedonali, con solo 13,8 mq ogni 100 abitanti; al 73° posto per gli alberi, con solamente 12,1 alberi ogni 100 abitanti; all’84° posto per il verde totale con solo 15,9 mq di verde pro capite.

Nella categoria dell’uso efficiente del suolo, Lecco è al 24° posto, con un punteggio di 6 su 10. Riguardo il trend di consumo del suolo, Lecco è al 30° posto con un incremento pari a 5,5 mq per abitante dal 2017 al 2023. Nota dolente, l’energia solare pubblica: con solo 1.6 KW ogni mille abitanti installati su edifici pubblici, Lecco è all’80° posto.