CMLO, BUSSOLA: “MEDIAZIONE RESPINTA, ORA SI VA VERSO IL COMMISSARIAMENTO”

Nei giorni scorsi i comuni di Abbadia, Ballabio, Calolziocorte, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Lierna, Oliveto Lario e Pescate hanno effettuato un ultimo tentativo di mediazione.

I 9 comuni, che si riconosco nel criterio di autodeterminazione dei territori, avevano sostanzialmente fatto un passo indietro accettando, di fatto, lo schema di giunta proposto da alcuni sindaci sui media locali.

La sola ed unica richiesta di modifica, per raggiungere un accordo, è stata quella di chiedere di inserire Simone Scola come primo nominativo supplente per il ruolo di assessore.

Tale controproposta è stata effettuata con evidente spirito di responsabilità, al fine di evitare il commissariamento.

Con rammarico si è constatato che anche questo ennesimo tentativo di mediazione non è stato accettato dalla controparte.

Spiace quindi si vada verso il commissariamento di un ente che aveva bisogno di un nuovo slancio.

Giovanni Bruno Bussola, sindaco di Ballabio