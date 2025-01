CMLO, DIFFIDA DA REGIONE: GIUNTA ENTRO 30 GIORNI O ARRIVA IL COMMISSARIO

SALA AL BARRO – È un ultimatum quello che arriva, a firma del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sui tavoli della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino: il presidente Fontana ha infatti diffidato l’ente, che dovrà ora eleggere il proprio presidente e la giunta esecutiva entro e non oltre trenta giorni, pena il commissariamento.

La fallita assemblea di novembre ha messo in mostra tutte le criticità delle divisioni interne all’ente e quella dell’8 gennaio, che avrebbe potuto risolvere la delicata situazione, ha dato esito nullo. Ora i due schieramenti in campo, i rosso-bruni del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli e i civici e leghisti dell’assessore di Valmadrera Antonio Rusconi, dovranno necessariamente venire ad un accordo che possa reggersi in piedi, soprattutto il prima possibile.