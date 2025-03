CMLO, DOMANI (SALVO SORPRESE) LA NUOVA GIUNTA RUSCONI “DIMEZZATA”

SALA AL BARRO – La serata di domani, mercoledì 26, vedrà, presso la sede di Sala al Barro, l’insediamento della nuova giunta della Cmlo – Comunità Montana Valle San Martino Lario Orientale.

Le indimenticate schermaglie tra gli schieramenti in campo hanno lasciato spazio, nell’ultimo periodo, ad una carambola di nomi, proposte e incastri della peggior politica, per scongiurare l’arrivo del tanto temuto commissariamento. Come ricordato sulle nostre pagine, “una partita durata mesi dalla quale tutti escono sconfitti, a partire dalla C.M. stessa, lasciata per mesi senza guida e senza risposte“.

Salvo ultimissime sorprese, il nuovo direttivo sarà composto dal factotum Antonio Rusconi, che deve promettere un “tagliando” tra due anni, osteggiato da certi esponenti Pd e Fdi, ma anche da alcuni civici. In giunta anche Pd (Pigazzini), bergamaschi (Sesana) e Lega (Bussola), insieme all’avversario Fasoli, che è passato nel giro di pochi mesi da alfiere della libertà contro il regime rusconiano a suo attendente: Fasoli unico in quota FdI, vista l’esclusione del malgratese Peccati.

Presidente della disunita assemblea il civatese Scola, che dovrà assistere impotente al rimescolamento previsto tra due anni. Con buona pace della Politica con la P maiuscola.