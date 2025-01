CMLO, REPLICANO I SINDACI PRO RUSCONI: “RICOSTRUZIONI PARZIALI E FARLOCCHE”

Prendiamo atto della nota firmata da alcuni sindaci in merito alla Comunità Montana Valle San Martino Lario Orientale.

Precisiamo quanto segue:

-non siamo interessati ad esercitarci in una lunga smentita sulle ricostruzioni parziali e farlocche che sono state fatte nel comunicato stampa. Ci preme invece ribadire che abbiamo presentato una candidatura ed una lista di giunta in vista dell’assemblea del giorno 8 gennaio non avendo ricevuto dalla controparte alcuna risposta alla proposta da noi inoltrata in data 27 dicembre ed essendo oggi in scadenza i termini di presentazione. La presentazione era accompagnata da una lettera (che alleghiamo) dove si esplicitava la piena disponibilità al ritiro della stessa in caso di un auspicato accordo prima dell’assemblea ;

-siamo invece molto interessati a ribadire il criterio di autodeterminazione dei sindaci delle 4 aree che compongono la cm per decidere chi debba rappresentarli in giunta; criterio che permette di non subire pressioni e prevaricazioni da parte dei partiti e che notiamo con piacere viene ora condiviso da tutti i sindaci;

-nell’ultima riunione tra le parti per provare a giungere ad un accordo, a specifica domanda, è stato risposto che non vi era alcuna candidatura alla presidenza alternativa a quella di Antonio Rusconi; poiché oggi questa affermazione appare smentita dal comunicato stampa, se vi sono candidature alternative è bene che vengano formulate poiché Antonio Rusconi è stato candidato (e sollecitato a farlo) da un gruppo trasversale di sindaci senza che egli avesse avanzato alcun tipo di pretesa.

La responsabilità di un eventuale commissariamento starà in capo a chi preferisce veti personali e logiche prevaricanti di partito al criterio della libera autodeterminazione di amministratori e territori: un metodo che se dovesse passare rappresenterà un precedente che questo territorio non merita di subire.

Il gruppo di Sindaci a sostegno di Antonio Rusconi Presidente

