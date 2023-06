VALBONDIONE (BG) – Il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico racchiude due componenti, quella sanitaria e quella tecnica. Entrambe sono impostate su formazione, addestramento e aggiornamento costanti, per mantenere elevati standard di sicurezza durante gli interventi. Per questo, la squadra forra regionale in questi giorni, 17 e 18 giugno 2023, ha partecipato al periodico addestramento in ambiente, alla presenza di due istruttori sanitari e due istruttori tecnici, in entrambi i casi nazionali e regionali.

L’addestramento prevedeva momenti in aula a Clusone (BG), per ripassare concetti quali la valutazione dell’infortunato, i presidi disponibili, i trattamenti da effettuare nelle varie situazioni cliniche e i momenti pratici in ambiente, nella forra del torrente Fiumenero, dove erano in opera diversi scenari, con l’utilizzo di presidi di mobilizzazione ed estricazione, di gestione delle emorragie massive e di rianimazione cardiopolmonare. I tecnici si sono cimentati nella valutazione sanitaria e nella gestione tecnica dei differenti simulati. Molto positiva la valutazione finale dei partecipanti e degli istruttori.