CNSAS LOMBARDO: DUE INTERVENTI SULLA GRIGNETTA E SULLA FALESIA A BALLABIO

LECCO – I tecnici della XIX Delegazione Lariana del CNSAS Lombardo , Stazione di Lecco, nel fine settimana hanno effettuato un paio di interventi. Sono stati attivati nel tardo pomeriggio di sabato dalla centrale di SOREU dei Laghi per due alpinisti in difficoltà in un punto impervio, con neve e ghiaccio, sulla Grignetta – Piramide Casati.

Insieme con i tecnici CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono intervenuti l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza e i Vigili del fuoco. I due alpinisti sono stati raggiunti, valutati, messi in sicurezza e trasportati a valle.

Altro intervento, sempre nel pomeriggio di sabato. I tecnici sono stati allertati per un uomo scivolato in un canale nei pressi di una falesia sopra Ballabio . Sono salite le squadre del Centro del Bione e della Stazione di Lecco, con un sanitario del CNSAS; hanno raggiunto la persona, l’hanno valutata, messa in sicurezza e recuperata con la tecnica del contrappeso, infine trasportata in un punto accessibile per le manovre con il verricello. L’uomo è stato portato in ospedale dall’elisoccorso di Como di AREU.

RedCro