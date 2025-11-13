CNSAS LOMBARDO: ESERCITAZIONE SULLA FERRATA GAMMA 2 DEL RESEGONE

LECCO – Nella giornata di ieri, mercoledì 12 novembre, si è svolta una esercitazione di Delegazione per i tecnici della XIX Lariana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con sessione di elicertificazione e simulazione operativa sulla ferrata Gamma 2 del Resegone: un ambito molto tecnico, che richiede competenze alpinistiche specifiche.

L’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza ha trasportato le squadre su una cengia della via; da lì i tecnici, con l’attrezzatura di soccorso, hanno risalito la ferrata fino al punto in cui si trovava la persona ferita (figurante); hanno poi allestito le soste, effettuato la valutazione e la gestione sanitaria con immobilizzazione, imbarellamento e, a seguire, la calata in barella orizzontale per circa 200 metri in un canalone. Hanno proseguito con il trasporto in barella portantina fino al sentiero e concluso con il rientro alla base della funivia ai Piani d’Erna.

Impegnati una quindicina di tecnici, con la supervisione di un istruttore nazionale e due istruttori regionali del CNSAS; il medico operativo, istruttore sanitario CNSAS, ha curato la parte formativa sulla gestione del paziente. La giornata, molto impegnativa sotto il profilo addestrativo e pratico, ha concluso il ciclo delle elicertificazioni 2025, dopo le precedenti sessioni svolte nelle aree di competenza delle Stazioni Lario Occidentale – Ceresio, Triangolo Lariano e Lecco.